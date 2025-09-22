Baku richtet 3. Sicherheitsforum aus

Baku, 22. September, AZERTAC

Am 21. September 2025 fand in Baku das 3. Sicherheitsforum zum Thema „Zusammenarbeit von Sicherheitsdiensten bei der Verhinderung humanitärer Krisen und globaler, menschengemachter Katastrophen bei Terrorakten und während bewaffneter Konflikte“ statt. Die Veranstaltung wurde vom Staatssicherheitsdienst der Republik Aserbaidschan organisiert und versammelte Leiter und hochrangige Vertreter von Geheimdiensten aus rund 90 Ländern, wie der Pressedienst des Staatssicherheitsdienstes der Nachrichtenagentur AZERTAC mitteilte.

Nach der offiziellen Eröffnung wurde eine Grußbotschaft des Präsidenten der Republik Aserbaidschan Ilham Aliyev an die Teilnehmer des Forums verlesen, gefolgt von einem thematischen Videobeitrag zur Konferenz.

Bei seiner Eröffnungsrede begrüßte der Leiter des Staatssicherheitsdienstes Generaloberst Ali Naghiyev die Teilnehmer erneut in Baku. Er erinnerte daran, dass das Forum auf Initiative von Präsident Ilham Aliyev ins Leben gerufen wurde und seither jährlich traditionell stattfindet. Er betonte, dass das Forum, das Sicherheitsdienste aus verschiedenen Regionen der Welt an einem runden Tisch zusammenbringt, sich Jahr für Jahr wachsender internationaler Beteiligung erfreut. Es habe sich zu einer wichtigen Plattform für den Austausch über internationale Sicherheitsfragen, Informationen und Einschätzungen sowie für die Bündelung gemeinsamer Anstrengungen im Kampf gegen moderne Bedrohungen der globalen Sicherheit entwickelt. Ali Naghiyev sprach Präsident Aliyev seinen tiefen Dank für die umfassende Unterstützung bei der Organisation des Forums aus.

Er hob hervor, dass Sicherheitsdienste eine zentrale Rolle bei der Verhinderung von Terroranschlägen, bewaffneten Konflikten, technischen Unfällen und Umweltkatastrophen spielen – all dies seien ernsthafte Bedrohungen für das internationale Sicherheitssystem. Angesichts humanitärer Krisen infolge solcher Ereignisse sei ein umfassender, koordinierter Ansatz zwischen den Sicherheitsbehörden und relevanten Institutionen der betroffenen Staaten erforderlich.

Im weiteren Verlauf äußerten Vertreter der teilnehmenden Sicherheitsdienste die Hoffnung, dass das Bakuer Sicherheitsforum auch künftig maßgeblich zur internationalen und regionalen Sicherheit, zur operativen Diplomatie sowie zur bilateralen und multilateralen Zusammenarbeit der Dienste beitragen wird.

Die Veranstaltung endete mit der Annahme der Erklärung und Satzung des Bakuer Sicherheitsforums durch die Delegationsleiter.