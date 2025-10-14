Bevölkerungsstand: Amtliche Einwohnerzahl Aserbaidschans

Baku, 14. Oktober, AZERTAC

Nach dem Stand vom 1. September ist die Bevölkerungszahl in Aserbaidschan seit Jahresbeginn um 24.611 Personen bzw. 0,24 Prozent gestiegen.

Das Statistische Komitee beziffert die Gesamtbevölkerung landesweit auf 10.249.500 Einwohner.

Derzeit leben 54,4 Prozent der Bevölkerung in Städten, 45,6 Prozent hingegen in ländlichen Gebieten.

Männer machen 49,8 Prozent, Frauen 50,2 Prozent der Gesamtbevölkerung aus.

Laut dem Staatlichen Komitee für Flüchtlings- und Vertriebenenangelegenheiten wurden bis zum 1. Oktober im Rahmen des „Ersten Staatsprogramms „Große Rückkehr“ in die von der armenischen Besatzung befreiten Gebiete Aserbaidschans“ insgesamt 4.826 Familien mit 19.109 Personen in die wiederaufgebauten Wohnorte zurückgebracht.

Nach Angaben des Ministeriums für Arbeit und sozialen Schutz der Bevölkerung lebten zu diesem Zeitpunkt 38.304 Menschen, die vorübergehend wegen Wiederaufbauarbeiten oder anderer beruflicher Tätigkeiten in den befreiten Gebieten waren, dort mit ihren Familien.

Wenn man außerdem die 2.152 Studierenden der Universität Karabach in Khankendi mitrechnet, beträgt die Gesamtzahl der Menschen, die sich in den befreiten Gebieten angesiedelt haben, 59.565.