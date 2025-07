Boeing erzielt Einigung vor erstem 737-Max-Prozess

Baku, 12. Juli, AZERTAC

Der Flugzeugbauer Boeing hat sich kurz vor dem ersten Prozess zu den Abstürzen zweier 737-Max-Maschinen mit einem der Kläger geeinigt. Das teilte der Anwalt des Mannes mit. Die Frau des Klägers, die drei Kinder und die Schwiegermutter waren bei einem Unglück im März 2019 ums Leben gekommen. Damals stürzte eine Maschine von Ethiopian Airlines ab, 157 Menschen starben.

Zu den Bedingungen der Einigung äußerten sich der Anwalt und Boeing nicht. Der Prozess hätte am Montag in Chicago beginnen sollen und wäre der erste gegen den US-Flugzeugbauer gewesen. Ein weiterer Prozess von sechs Opferfamilien desselben Unglücks soll am 3. November beginnen.

Zweites Unglück wenige Monate zuvor - Bei zwei Abstürzen von Maschinen des Typs 737 Max in den Jahren 2018 und 2019 waren insgesamt 346 Menschen ums Leben gekommen. Der Flugzeugtyp durfte danach 20 Monate lang nur für Testflüge starten. Wenige Monate vor Ethiopian-Airlines-Flug 302 war im Oktober 2018 eine 737 Max von Lion Air in Indonesien abgestürzt.

In beiden Fällen hatte eine Assistenzsoftware den Piloten Schwierigkeiten bereitet. Sie sollte sie unterstützen, griff aber unter bestimmten Umständen zu stark in die Steuerung ein. Mitarbeiter von Boeing hatten bei der Zertifizierung des Flugzeugtyps durch US-Behörden spezielle Schulungen für die Software für unnötig erklärt, wie AZERTAC unter Berufung auf Spiegel berichtete.

Ende Mai hatte Boeing mit der US-Regierung eine Einigung erzielt, die dem Unternehmen weitere Prozesse ersparen sollte. Das US-Justizministerium teilte mit, dass der Flugzeugbauer als Teil des Deals zusätzlich gut 1,1 Milliarden Dollar ausgeben werde. Einige Vertreter der Opferfamilien zeigen sich demnach damit einverstanden, andere wollten rechtlich gegen die Entscheidung vorgehen.

Durch den Absturz einer Air-India-Maschine vom Typ 787 »Dreamliner« war Boeing zuletzt wieder in die Schlagzeilen geraten. Zur Ursache des Unglücks gibt es nun neue Erkenntnisse.