Brand in Restaurant in China: Mehr als 20 Tote

Baku, 29. April, AZERTAC

In einem Restaurant im Nordosten Chinas ist nach Angaben von Staatsmedien ein Feuer ausgebrochen, bei dem mehr als 20 Menschen ums Leben kamen. Bei dem Unglück in der Stadt Liaoyang habe es nach einer vorläufigen Bilanz 22 Tote gegeben, berichtete der staatliche Sender CCTV. Drei weitere Menschen erlitten demnach Verletzungen.

Der Brand war dem Bericht zufolge gegen Mittag Ortszeit ausgebrochen. Zur Ursache liegen bislang keine Angaben vor. Staatschef Xi Jinping beklagte laut der amtlichen Nachrichtenagentur Xinhua »hohe menschliche Verluste« und wies die Behörden an, die Brandursache und mögliche Verantwortliche schnell zu ermitteln.

In China kommt es immer wieder zu Gebäudebränden, oft weil Sicherheitsvorgaben nicht eingehalten wurden. Liaoyang liegt südlich der Großstadt Shenyang in der Provinz Liaoning. Laut offiziellen Angaben leben in der Stadt und ihrer dazugehörigen Umgebung rund 1,83 Millionen Menschen.