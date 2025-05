Chinas Staatschef Xi besucht Russland

Baku, 7. Mai, AZERTAC

Chinas Staats- und Parteichef Xi beginnt heute einen viertägigen Besuch in Russland.

Als ranghöchster Staatsgast wird Xi unter anderem an der Parade zum Gedenken an Sieg im Zweiten Weltkrieg teilnehmen. Bei seinen Treffen mit Kremlchef Putin wird es um den Bau einer zweiten Gasexportleitung nach China und um weitere Verträge gehen. Besprochen werden sollen nach Angaben Moskaus auch der Krieg in der Ukraine und die Wiederaufnahme der Beziehungen zwischen Russland und den USA.