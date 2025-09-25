Delegation um Vizepremierminister Schahin Mustafayev besucht iranischen Hafen Bandar Abbas

Die Aserbaidschanische Staatliche Nachrichtenagentur

Baku, 25. September, AZERTAC

Eine aserbaidschanische Delegation unter der Leitung des stellvertretenden Ministerpräsidenten Schahin Mustafayev besuchte im Rahmen des Iran-Besuchs den Hafen in der Stadt Bandar Abbas, der als südliches maritimes Tor des Internationalen Nord-Süd-Verkehrskorridors dient.

Die Delegation besichtigte den Hafen und machte sich mit dessen Infrastruktur vertraut. Saeed Rasouli, stellvertretender Minister für Straßenbau und Stadtentwicklung Irans, hielt eine umfassende Präsentation über den Hafen und informierte ausführlich über dessen Tätigkeitsbereiche.

Im Rahmen des Treffens wurden Kooperationsmöglichkeiten erörtert.

Beim Besuch in Bandar Abbas traf Schahin Mustafayev zudem mit dem Gouverneur der südiranischen Provinz Hormozgan, Mohammad Ashouri Taziani, zusammen. Sie diskutierten Perspektiven für eine Zusammenarbeit.

