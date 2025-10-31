Diplomaten besuchen Hakari-Bahnhof

Baku, 31. Oktober, AZERTAC

Am 31. Oktober besuchten Leiter diplomatischer Missionen und internationaler Organisationen, die in Aserbaidschan akkreditiert sind, den Hakari-Bahnhof, der am Abschnitt des Hakari-Flusses im Gebiet des Bezirks Zangilan liegt.

Die Vertreter des diplomatischen Corps wurden über die laufenden Bauarbeiten, die bisher erzielten Fortschritte sowie die künftigen Pläne für den Ausbau der Bahnstrecke und des Bahnhofs informiert.

Die Eisenbahn wird ein zentraler Bestandteil des Sangesur-Korridors (TRUMP – Route für internationalen Frieden und Wohlstand, TRIPP) sein, der das Hauptgebiet Aserbaidschans mit der Autonomen Republik Nachitschewan verbinden wird.

An dem Besuch nahmen über 100 Vertreter aus 51 Ländern und 12 internationalen Organisationen teil.

Dies ist der 20. Besuch von Vertretern des diplomatischen Corps in den befreiten Gebieten, geleitet von Hikmat Hajiyev, dem Assistenten des Präsidenten und Leiter der Abteilung für Außenpolitik der Präsidialverwaltung.