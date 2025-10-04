Dorf Sim: Neuer Tourismus-Hotspot im Süden

Astara, 4. Oktober, AZERTAC

Am 3. Oktober organisierte die Staatliche Agentur für Tourismus Aserbaidschans einen Medientour nach Sım/Sim, einem Dorf in der Region Astara.

Dabei wurde das touristische Potenzial von Sim vorgestellt, darunter Ökotourismus, Agrotourismus, traditionelle Gaststätten und lokale Küche.

Die Agentur fördert im Rahmen der Sozialwirtschaftsstrategie 2022–2026 die Entwicklung von „touristischen Dörfern“, zu denen neben Sim auch weitere Dörfer in verschiedenen Regionen gehören.

Für Sim wurden Tourismusinfrastruktur verbessert, Orientierungstafeln installiert und das Dorf in touristische Routen und Karten im Süden integriert.

Besondere Projekte zielen auf die Förderung des Agrotourismus, traditionelle Imkerei und die Einbindung der Gemeinde in den Tourismus ab. Zudem wurden lokale Gastgeber mit Ausstattung versorgt und Schulungen für Gästebetreuung und Führungen durchgeführt.

Regelmäßig finden Infotouren für Tourismusunternehmen und Blogger in die südliche Region und nach Sim statt.