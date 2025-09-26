EANA wählt neuen Präsidenten
Athen, 26. September, AZERTAC
Die Generalversammlung der Europäischen Allianz der Nachrichtenagenturen (EANA) fand in Athen statt.
An der Veranstaltung nahmen führende Leiter und Vertreter bedeutender europäischer Nachrichtenagenturen teil, darunter Vugar Aliyev, Vorstandsvorsitzender von AZERTAC, einem Mitglied der Allianz.
Auf der Veranstaltung wurde der neue Präsident der Allianz durch geheime Abstimmung gewählt – Stefano de Alessandri, Leiter der Agentur ANSA. Aimilios Perdikaris, Präsident der Athenisch-Makedonischen Nachrichtenagentur (ANA-MPA), wurde ebenfalls in den Vorstand gewählt. Außerdem wurde die lettische Nachrichtenagentur LETA einstimmig als Mitglied der EANA aufgenommen.
Bei der Veranstaltung erhielt die norwegische Nachrichtenagentur NTB den „Maxim Minchev“-Exzellenzpreis für ihr neues technologische Projekt. Die Generalversammlung hörte außerdem Berichte verschiedener Ausschüsse an.
KONTAKT MIT DEM AUTOR
Weitere News der Rubrik
EANA wählt neuen Präsidenten
- [15:46]
Ölpreis an Börsen legt zu
- [12:57]
AZERTAC nimmt an EANA-Konferenz in Athen teil
- 25.09.2025 [22:56]
Mitteilung des Presseamts des Präsidenten
- 25.09.2025 [22:25]
Internationale Konferenz zu Überseegebieten in den UN
- 25.09.2025 [20:34]
Erdbeben der Stärke 6,3 erschüttert Venezuela
- 25.09.2025 [13:44]
Ölpreis an Börsen gibt nach
- 25.09.2025 [13:11]
Preis von Azeri Light legt zu
- 25.09.2025 [11:00]
Alonsos erschummelter Sieg zur Singapur-Premiere
- 25.09.2025 [10:31]
Arianespace bringt Satelliten für die Bundeswehr ins All
- 25.09.2025 [09:15]
Europa League: Freiburg besiegt Basel
- 25.09.2025 [09:02]
Belgien: Stadt Löwen wird Kulturhauptstadt Europas 2030
- 25.09.2025 [08:55]
Internationales Nizami Ganjavi-Zentrum veranstaltet Event in New York
- 24.09.2025 [20:47]
ANAMA: Vorige Woche mehr als 1100 ha Land von Minen und Blindgängern geräumt
- 24.09.2025 [18:17]
Ölpreis an Börsen legt zu
- 24.09.2025 [14:14]
Empfang zum 95. Nationalfeiertag Saudi-Arabiens in Baku
- 24.09.2025 [11:30]
Preis von Azeri Light kostet mehr als 71 US-Dollar
- 24.09.2025 [10:31]
Erdbeben im Kaspischen Meer
- 24.09.2025 [10:16]
6. Kaspisches Wirtschaftsforum in New York
- 24.09.2025 [09:50]