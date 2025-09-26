EANA wählt neuen Präsidenten

Athen, 26. September, AZERTAC

Die Generalversammlung der Europäischen Allianz der Nachrichtenagenturen (EANA) fand in Athen statt.

An der Veranstaltung nahmen führende Leiter und Vertreter bedeutender europäischer Nachrichtenagenturen teil, darunter Vugar Aliyev, Vorstandsvorsitzender von AZERTAC, einem Mitglied der Allianz.

Auf der Veranstaltung wurde der neue Präsident der Allianz durch geheime Abstimmung gewählt – Stefano de Alessandri, Leiter der Agentur ANSA. Aimilios Perdikaris, Präsident der Athenisch-Makedonischen Nachrichtenagentur (ANA-MPA), wurde ebenfalls in den Vorstand gewählt. Außerdem wurde die lettische Nachrichtenagentur LETA einstimmig als Mitglied der EANA aufgenommen.

Bei der Veranstaltung erhielt die norwegische Nachrichtenagentur NTB den „Maxim Minchev“-Exzellenzpreis für ihr neues technologische Projekt. Die Generalversammlung hörte außerdem Berichte verschiedener Ausschüsse an.