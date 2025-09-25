Eine seltene architektonische Kostbarkeit der aserbaidschanischen Kultur – Barda-Mausoleum VIDEO

Barda, 25. September, AZERTAC

Das Barda-Mausoleum ist eine der seltenen architektonischen Kostbarkeiten der aserbaidschanischen Kultur.

Die Stadt Barda, reich an Geschichte und Kultur, ist auch ein Land der Denkmäler. Eines der ältesten Denkmäler der Stadt ist das Barda-Mausoleum, das zu den seltenen architektonischen Meisterwerken Aserbaidschans zählt.

Das Barda-Mausoleum wurde 1322 von Ahmad ibn Ayyub al-Hafiz errichtet, einem Vertreter der Ajami-Baukunstschule. Das Mausoleum befindet sich auf dem Gebiet der Verteidigungsmauern „Torpaggala“, die vor unserer Zeitrechnung erbaut wurden.

Das mausoleumartige Gebäude mit turmähnlicher Struktur besteht aus einem unterirdischen und einem oberirdischen Teil. Der unterirdische Bereich stellt eine Grabkammer dar, wie es für die damalige Zeit typisch war. Das Mausoleum setzt sich aus dem Körper und der Kuppel zusammen. Mit einer Höhe von 13 Metern hat das Mausoleum einen Außendurchmesser von 10 Metern.

Von der Basis bis zum oberen Rand ist die Oberfläche mit einer Komposition aus roten Ziegeln und türkisfarbenen Kacheln bedeckt, in der das Wort „Allah“ vielfach wiederholt wird. Aus diesem Grund wird das Denkmal im Volksmund auch „Allah-Allah“-Mausoleum genannt.

Es ist nicht bekannt, zu Ehren welcher Person das Mausoleum errichtet wurde. Vermutet wird, dass es für eine Persönlichkeit aus der Dynastie der Ilchane gebaut wurde.

Zwischen 2012 und 2018 wurden am Barda-Mausoleum Restaurierungsarbeiten durchgeführt.