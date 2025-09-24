Erdbeben im Kaspischen Meer

Baku, 24. September, AZERTAC

Am Mittwoch, 24. September hat es um 03:34 Uhr (Ortszeit) im Kaspischen Meer ein Erdbeben gegeben.

Nach Angaben des seismologischen Dienstes hatte das Beben eine Stärke von 3 und ereignete sich in einer Tiefe von 62 Kilometern.