Erdbeben im Kaspischen Meer
Baku, 24. September, AZERTAC
Am Mittwoch, 24. September hat es um 03:34 Uhr (Ortszeit) im Kaspischen Meer ein Erdbeben gegeben.
Nach Angaben des seismologischen Dienstes hatte das Beben eine Stärke von 3 und ereignete sich in einer Tiefe von 62 Kilometern.
KONTAKT MIT DEM AUTOR
Weitere News der Rubrik
Erdbeben im Kaspischen Meer
- [10:16]
Erdogan ruft Weltgemeinschaft zur Anerkennung Palästinas auf
- 23.09.2025 [20:22]
Minenexplosion in Aghdam – ein Toter
- 23.09.2025 [20:11]
Aserbaidschanischer Para-Schwimmer gewinnt Silber bei Weltmeisterschaften
- 23.09.2025 [19:55]
Wie Sainz in Baku Formel-1-Geschichte geschrieben hat
- 23.09.2025 [18:03]
Weitere 20 binnenvertriebene Familien im Bezirk Latschin angesiedelt
- 23.09.2025 [17:47]
Aserbaidschan und Iran erörtern regionale Sicherheitsfragen
- 23.09.2025 [17:23]
Premierminister Ali Asadov trifft türkischen Bildungsminister
- 23.09.2025 [17:16]
Aserbaidschan und Türkei unterzeichnen Protokolle zur Bildungszusammenarbeit
- 23.09.2025 [16:35]
Aktueller Ölpreis
- 23.09.2025 [16:11]
Eröffnungszeremonie des Nasimi-Festivals im Heydar Aliyev Zentrum
- 23.09.2025 [15:42]
Goldpreis auf dem Weltmarkt um bis zu 14 Dollar gestiegen
- 23.09.2025 [15:27]
Hongkong bereitet sich auf den Supertaifun Ragasa vor
- 23.09.2025 [13:03]
Außenminister Aserbaidschans und Armeniens treffen sich in New York
- 23.09.2025 [12:31]
Preis von Azeri Light nachgegeben
- 23.09.2025 [11:23]
Dembélé gewinnt Ballon d'Or
- 23.09.2025 [10:47]
Baku richtet 3. Sicherheitsforum aus
- 22.09.2025 [19:46]
Pfizer offenbar vor Übernahme von Abnehmspezialist Metsera
- 22.09.2025 [18:09]
Nouriel Roubini: Aserbaidschan reagiert auf globale Herausforderungen
- 22.09.2025 [17:09]
Generalstabschef der aserbaidschanischen Streitkräfte besucht Belarus
- 22.09.2025 [16:45]
Internationale Gewässer: Uno-Schutzabkommen der Hochsee kann in Kraft treten
- 22.09.2025 [12:58]
Quarantäneregime in Aserbaidschan bis 1. Januar 2026 verlängert
- 22.09.2025 [12:45]
Film: Christopher Nolan ist neuer Präsident der US-Regiegewerkschaft
- 22.09.2025 [12:20]
Asien: Philippinen, Taiwan und China bereiten sich auf heftigen Taifun vor
- 22.09.2025 [12:16]
Erstes Internationales Investitionsforum in Baku eröffnet
- 22.09.2025 [12:10]
Torhungriger FC Barcelona siegt deutlich
- 22.09.2025 [11:05]
Ruandas Präsident Paul Kagame beendet seinen Besuch in Aserbaidschan
- 21.09.2025 [18:09]
Bremen: Uzeyir Hajibeylis Jubiläum mit Konzert gefeiert
- 21.09.2025 [17:56]
Aserbaidschanischer Para-Schwimmer wird Weltmeister
- 21.09.2025 [17:01]
Max Verstappen gewinnt Formel-1-Rennen in Aserbaidschan
- 21.09.2025 [16:51]
Formel 1: Das Rennen um den Grand Prix von Aserbaidschan 2025
- 21.09.2025 [12:23]
Aserbaidschans griechisch-römischer Ringer ist Weltmeister
- 20.09.2025 [23:23]
Sieger des Sprintfinales beim F 2 GP Aserbaidschan ausgezeichnet
- 20.09.2025 [19:25]
Bus von Nachitschewan nach Baku stürzt in eine Schlucht – 16 Verletzte
- 20.09.2025 [19:03]
Formel 1: Verstappen gewinnt Qualifying in Baku
- 20.09.2025 [18:56]
Ruandas Präsident informiert sich vor Ort über „ASAN Xidmət“
- 20.09.2025 [17:13]
Qualifying beim Großen Preis von Aserbaidschan in der Formel 1 gestartet
- 20.09.2025 [16:15]