Erdbeben in Albanien

Baku, 6. September, AZERTAC

In Albanien bebte heute die Erde mit einer Stärke von 3.0 auf der Richterskala . Laut Angaben of the citizen-seismograph network of RaspberryShake ereignete sich das Beben am Mittwoch, dem 6. September 2023, in den frühen Morgenstunden um 05:57 Lokalzeit 35 km westlich von der Stadt Gjirokastra (Gjirokastër County, Qarku i Gjirokastrës) in einer Tiefe von 5 km.

Anhand der vorläufigen seismischen Daten sollte das Beben keine Schäden angerichtet haben.