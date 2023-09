Erdbeben in Chile

Baku, 1. September, AZERTAC

Ein Beben der Stärke 4.2 ereignete sich heute in der Nähe von Los Andes (Provincia de Los Andes, Valparaiso) in Chile, wie The National Seismological Center (Centro Sismológico Nacional, CSN) of the University of Chile berichtete.

Laut Angaben des Instituts, das als die wichtigste nationale Agentur für seismische Tätigkeit in dieser Region gilt, ereignete sich das Beben am Freitag, dem 1. September 2023, in den frühen Morgenstunden um 03:56 Lokalzeit in einer mittleren Tiefe von 121 km unter dem Epizentrum.

Das Deutsche GeoForschungsZentrum in Potsdam (GFZ) meldete das Erdbeben ebenfalls und gab abweichend eine Stärke von 4.6 an. Eine dritte Agentur, the citizen-seismograph network of RaspberryShake, gab die Stärke des Bebens als 4.6 an.

Einige Orte in der Nähe des Epizentrums, in denen das Beben anhand von vorläufigen Schätzungen möglicherweise spürbar war, sind Los Andes (56,900 Einw. in 19 km Entfernung, sehr leichtes Vibrieren zu erwarten), San Felipe (59,300 Einw. in 29 km Entfernung, sehr leichtes Vibrieren) und Llaillay (16,600 Einw. in 52 km Entfernung, sehr leichtes Vibrieren). In Chicureo Abajo (pop. 18,000, 62 km away), Hacienda La Calera (pop. 49,100, 75 km away), Quillota (pop. 67,800, 79 km away), Santiago de Chile (pop. 4,837,300, 80 km away), Villa Alemana (pop. 97,300, 95 km away) und Puente Alto (pop. 510,400, 95 km away) konnte das Beben vermutlich nicht gespürt werden.