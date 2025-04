Erdbeben in Istanbul: Mindestens 150 Verletzte und Angst vor heftigem Nachbeben

Istanbul, 23. April, AZERTAC

Bei einem Erdbeben in der türkischen Metropole Istanbul sind nach vorläufigen Angaben mindestens 150 Menschen verletzt worden.

Das teilten die lokalen Behörden mit. Demnach seien die Menschen in Panik aus Gebäuden gesprungen. Niemand schwebe in Lebensgefahr. Bislang gibt es laut Behörden keine Berichte über Todesopfer oder Zerstörungen. Telefon- und Internet-Dienste waren zum Teil gestört.

Auf den Straßen der Stadt mit ihren 16 Millionen Einwohnern spielten sich am Mittag nach dem rund 13 Sekunden andauernden stärksten Erdstoß dramatische Szenen ab. Viele Menschen stürzten in Angst aus den Häusern, viele verletzten sich, als sie in Panik aus den Fenstern sprangen. Familien eilten zu Spitälern, um ihre kranken Angehörigen von dort abzuholen und in Sicherheit zu bringen. Zum Teil waren Telefonnetze und Internet gestört.

Auf den Autobahnen bildeten sich lange Staus, Parks und Straßen füllten sich mit Menschen, die lieber unter freiem Himmel ausharren wollten.

Die Katastrophenschutzbehörde gab die Stärke mit 6,2 an, das Epizentrum lag im Marmarameer vor der Stadt. Es kam zu mehreren Nachbeben. In der Türkei ist es wiederholt zu schweren Erdbeben gekommen. Im Februar 2023 gab es dort und im angrenzenden Syrien Zehntausende Tote.