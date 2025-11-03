EU und Aserbaidschan erörtern Aussichten für Zusammenarbeit im Medienbereich

Bukarest, 3. November, AZERTAC

Die aserbaidschanische Botschaft in Rumänien hat ein Treffen mit dem Mitglied des Europäischen Parlaments, Cristian Terheş, veranstaltet.

An dem Treffen nahmen Vertreter der aserbaidschanischen Medien teil, darunter der Vorstandsvorsitzende der Aserbaidschanischen Staatlichen Nachrichtenagentur (AZERTAC) Vugar Aliyev, der Exekutivdirektor der Agentur für Medienentwicklung Aserbaidschans Ahmad Ismayilov, der Vorsitzende des audiovisuellen Rates Ismat Sattarov sowie der Botschafter der Republik Aserbaidschan in Rumänien Gudsi Osmanov.

Im Mittelpunkt der Gespräche standen die weitere Vertiefung der Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Union und Aserbaidschan in den Bereichen Information, Kommunikation und Medien sowie Fragen der Informationssicherheit in der Region.

Cristian Terheş betonte, dass das Europäische Parlament der Förderung von Frieden und Dialog im Südkaukasus große Bedeutung beimesse. Er lobte moderne Informationspolitik Aserbaidschans, die Unterstützung der Medienunabhängigkeit sowie die erzielten Fortschritte bei der digitalen Transformation.

Während des Treffens wurde auch Aserbaidschans führende Rolle in der Region nach der Wiederherstellung des Friedens hervorgehoben. Der Europaabgeordnete würdigte die am 8. August in Washington, D.C., im Beisein der Vereinigten Staaten unterzeichnete Gemeinsame Erklärung zwischen Aserbaidschan und Armenien und bezeichnete sie als wichtigen Schritt zur Stärkung der Zusammenarbeit im Südkaukasus.

Vugar Aliyev, Ahmad Ismayilov und Ismat Sattarov betonten die Bedeutung der internationalen Integration der aserbaidschanischen Medien und ihrer aktiven Teilnahme am europäischen Informationsraum. Sie wiesen darauf hin, dass die Zusammenarbeit zwischen aserbaidschanischen Medienorganisationen und führenden europäischen Nachrichtenagenturen durch gemeinsame Projekte, Journalistenaustausch und Schulungsprogramme kontinuierlich ausgebaut werde.

Botschafter Gudsi Osmanov unterstrich, dass die hochrangigen politischen und wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Rumänien neue Möglichkeiten für die Medienkooperation eröffnen. Er rief Cristian Terheş dazu auf, sich dafür einzusetzen, dass die europäische Öffentlichkeit objektive Informationen über die Realität in Aserbaidschan erhält, insbesondere in Bezug auf Friedenssicherung und Wiederaufbau in der Region.

Im Rahmen des Treffens wurden zudem Themen wie die Bekämpfung von Desinformation, die Förderung digitaler Medienkompetenz, der Zugang junger Journalisten zu europäischen Erfahrungen sowie die Stärkung der öffentlichen Kommunikation im Bereich Energiesicherheit erörtert.

Zum Abschluss bekräftigten die Seiten ihr Engagement, die Zusammenarbeit im Medienbereich weiter zu vertiefen und gemeinsame Initiativen zur Erweiterung der Informationsbeziehungen zwischen Aserbaidschan und Europa zu entwickeln.