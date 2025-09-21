Formel 1: Das Rennen um den Grand Prix von Aserbaidschan 2025

Baku, 20. September, AZERTAC

Heute steht der Sieger des Formel-1-GP von Aserbaidschan fest.

Nach den Ergebnissen der Qualifikation führt Max Verstappen von Red Bull das Feld an. Der zweite Platz ging an Carlos Sainz von Williams, während Liam Lawson (Reysing Bulls) den dritten Startplatz ergatterte. Diese Platzierungen entscheiden die Startaufstellung für das heutige Hauptrennen.

Im Formel-2-Sprint setzte sich der Schwede Dino Beganovic von TGR durch und belegte den ersten Platz. Luke Browning (TGR) wurde Zweiter, während der Ire Aleks Dunne (Rodin) den dritten Platz erreichte.

In der Gesamtwertung der Fahrer führt der McLaren-Pilot Oscar Piastri mit 324 Punkten. Sein Teamkollege Lando Norris folgt mit 293 Punkten auf dem zweiten Platz, während Max Verstappen mit 230 Punkten Dritter ist.

Im Konstrukteurs-Weltcup führt McLaren mit 617 Punkten, gefolgt von Ferrari (280 Punkte) und Mercedes (260 Punkte). Die weiteren Platzierungen lauten wie folgt: Red Bull (239 Punkte), Williams (86 Punkte), Aston Martin (62 Punkte), RB (61 Punkte), Kick Sauber (55 Punkte), Haas (44 Punkte) und Alpine (20 Punkte).

Aserbaidschan ist seit 2016 Gastgeber eines der prestigeträchtigsten Rennwochenenden im internationalen Motorsport. Das erste Rennen in Baku fand unter dem Namen "Europäischer Grand Prix" statt und wurde von Nico Rosberg gewonnen. In den folgenden Jahren standen Daniel Ricciardo, Lewis Hamilton, Valtteri Bottas, Sergio Pérez, Max Verstappen und Oscar Piastri ganz oben auf dem Podest. Einzig im Jahr 2020 musste das Rennen aufgrund der COVID-19-Pandemie ausfallen.

Es verspricht ein spannendes Rennen zu werden, und die Fans weltweit warten gespannt auf den Ausgang des heutigen GP von Aserbaidschan.