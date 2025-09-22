Generalstabschef der aserbaidschanischen Streitkräfte besucht Belarus

Baku, 22. September, AZERTAC

Der erste stellvertretende Verteidigungsminister und Chef des Generalstabs der aserbaidschanischen Armee, Generaloberst Karim Valiyev, hat auf Einladung von Pavel Muraveiko, dem Generalstabschef der belarussischen Streitkräfte und ersten stellvertretenden Verteidigungsminister, Belarus einen Besuch abgestattet.

Im Rahmen des Besuchs ist ein Treffen zwischen Generaloberst Valiyev und seinem belarussischen Amtskollegen vorgesehen.