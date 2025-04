Große Rückkehr: 53 weitere Flüchtlingsfamilien aus Sugovuschan erhalten ihre Hausschlüssel

Baku, 5. April, AZERTAC

Das Programm “Große Rückkehr“ wird erfolgreich implementiert. Heute wurden weitere ehemalige Flüchtlingsfamilien aus der Region Jabrayil zurück in ihre Heimat gebracht.

53 Familien (174 Personen) kehrten ins Dorf Sugovuschan zurück. Sie erhielten heute ihre Hausschlüssel. An der Zeremonie zur Schlüsselübergabe nahmen Vertreter der Sondervertretung des aserbaidschanischen Präsidenten für die Bezirke Aghdere und Chodschali Beamte des Staatlichen Komitees für Flüchtlinge und Binnenvertriebene sowie andere Amtspersonen teil.

Nach der Befreiung der aserbaidschanischen Gebiete von der armenischen Besatzung kehren ehemalige Binnenvertriebenen etappenweise in ihre angestammten Gebiete zurück.

Neben den ehemaligen Binnenvertriebenen, die dort umgesiedelt wurden, leben und arbeiten derzeit in Garabagh und Ost-Zangezur etwa 40.000 Menschen, die an der Umsetzung der Projekte in dieser Region teilnehmen, in den Energieunternehmen und Zweigstellen von verschiedenen staatlichen Institutionen in den Bereichen Gesundheit, Bildung, Kultur, Tourismus und Industrie arbeiten.