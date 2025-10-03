GUS-Spiele: Aserbaidschanische Turner gewinnen weitere Medaille im Synchronspringen

Scheki, 3. Oktober, AZERTAC

Die Mitglieder der aserbaidschanischen Nationalmannschaft im Trampolinturnen haben bei den 3. Spielen der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS) eine weitere Medaille errungen.

Wie AZERTAC berichtet, belegten Magsud Mahsudov und Hüseyn Abbasov im Synchronprogramm der Jungen den dritten Platz.

Zuvor hatten bereits Selcan Mahsudova und Schafiga Humbatova im Synchronturnen der Mädchen die Bronzemedaille gewonnen.

Die Wettbewerbe im Trampolinturnen werden heute abgeschlossen.