GUS-Spiele: Erste Medaillengewinner im Trampolinturnen stehen fest

Scheki, 2. Oktober, AZERTAC

Bei den 3. GUS-Spielen in Aserbaidschan stehen die ersten Medaillengewinner im Trampolinturnen fest.

AZERTAC zufolge sicherte sich das belarussische Team mit insgesamt 169,350 Punkten die Goldmedaille im Mannschaftswettbewerb der Frauen.

Russland gewann mit 167,750 Punkten die Silbermedaille, die Türkei mit 157,330 Punkten Bronze.

Das aserbaidschanische Team belegte mit 120,860 Punkten den fünften Platz.