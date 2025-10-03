GUS-Spiele: Fünf aserbaidschanische Boxer stehen im Finale – Neun gewinnen Bronze

Jewlach, 3. Oktober, AZERTAC

Bei den 3. GUS-Spielen, die derzeit in Aserbaidschan stattfinden, haben sich fünf aserbaidschanische Boxer für das Finale qualifiziert.

Gleichzeitig konnten neun aserbaidschanische Athleten die Bronzemedaille gewinnen: Ali Rushanov (46 kg), Aykhan Hasanov (50 kg), Toghrul Guliyev (60 kg), Shikar Aliyev (75 kg), Aflatun Ismiyev (57 kg), Raul Heydarli (57 kg), Hagverdi Hasanov (63 kg), Adil Zalov (70 kg) und Ismayil Valiyev (80 kg).

Die Finalkämpfe finden am 5. Oktober statt.