GUS-Spiele: Sechs aserbaidschanische Boxerinnen im Finale

Baku, 2. Oktober, AZERTAC

Sechs aserbaidschanische Boxerinnen erzielten bei den GUS-Spielen im Olympischen Sportkomplex Jewlach eine bemerkenswerte Leistung und zogen ins Finale ein.

Auf ihrem Weg ins Finale setzten sich Aysel Farajova (46 kg), Amina Taghi (50 kg), Jamila Muradli (54 kg), Aynur Ismayilova (60 kg), Guler Huseynova (48 kg) und Fidan Bakarova (63 kg) gegen ihre Gegnerinnen durch und sicherten sich Plätze in der entscheidenden Runde.

Aylin Nazarova (46 kg), Zahra Mammadova (52 kg), Mirrugayya Azerpur (57 kg) und Sema Abbasova (66 kg) gewannen Bronzemedaillen.

Die Finalkämpfe der Boxerinnen finden am 4. Oktober statt.