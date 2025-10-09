Historische Badeanstalt “Tschökäk” in Ganja VIDEO

Ganja, 9. Oktober, AZERTAC

Die Badeanstalt Çökək/Tschökäk, die sich in der Stadt Ganja, einem der alten kulturellen Zentren Aserbaidschans, befindet, ist eines der einzigartigen architektonischen Denkmäler, das den historischen Geist der Stadt bewahrt. Dieses Bauwerk, das die Feinheiten der traditionellen orientalischen Baukunst widerspiegelt, zieht sowohl wegen seines architektonischen Stils als auch wegen der Bewahrung der Badekultur der Vergangenheit besonderes Interesse auf sich.

Die heute als Museum genutzte Badeanstalt “Tschökäk” ist ein beliebter Ort, den Touristen bei ihrem Besuch in Gandscha gerne besichtigen. Die im Inneren erhaltenen originalen Elemente sowie Restaurierungsarbeiten machen das Denkmal noch ansprechender.

Die Badeanstalt “Tschökäk” befindet sich im Stadtzentrum von Ganja an der Heydar Aliyev-Straße, in der Nähe einer Fußgängerzone, und wurde im Jahr 1606 nach den Plänen des Architekten Scheich Bahaddin erbaut. Da der Bau auf Befehl von Schah Abbas I. erfolgte, wird sie im Volksmund auch „Schah-Abbas-Bad“ genannt.

Der Name “Tschökäk” (Senke) leitet sich von ihrer Bauweise ab: Um den Wasserdruck zu gewährleisten, wurde das Bad in einer Senke errichtet.

Im Jahr 2001 erhielt die Badeanstalt “Tschökäk” den Status eines Kulturdenkmals von lokaler Bedeutung. 2013 wurde das Bauwerk restauriert.

Mit seiner zentralen Lage in Ganja, der leichten Erreichbarkeit und seinem ästhetischen Erscheinungsbild ist die Badeanstalt “Tschökäk” ein idealer Ort für Fotografie-Enthusiasten und Liebhaber des kulturellen Tourismus.