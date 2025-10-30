In Baku Internationale Medizinmesse „Medinex 2025“ eröffnet

Baku, 30. Oktober, AZERTAC

In Baku wurde die 27. Aserbaidschanische Internationale Ausstellung für medizinische Innovationen „Medinex 2025“ eröffnet.

Bei der Eröffnungszeremonie betonten Vertreter des Parlaments, des Gesundheitsministeriums, der Staatlichen Agentur für Pflichtkrankenversicherung und der Verwaltung der medizinischen Gebietseinheiten (TABIB) die Bedeutung der Messe als zentrale Plattform für Austausch und Innovation im Gesundheitswesen.

Sie hoben hervor, dass die in den letzten Jahren durchgeführten Reformen die Qualität der medizinischen Dienstleistungen deutlich verbessert und Millionen Bürgern Zugang zur Pflichtkrankenversicherung verschafft haben.

An der Messe nehmen Unternehmen aus 12 Ländern, darunter Türkei, Italien, Russland, China, Südkorea und Polen, teil. „Medinex 2025“ läuft vom 30. Oktober bis 1. November und wird von der Staatlichen Agentur für Pflichtkrankenversicherung (ITSDA) und TABIB unterstützt.