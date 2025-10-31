Internationale Konferenz über belgischen Kolonialismus in Baku eröffnet

Baku, 31. Oktober, AZERTAC

Die Baku Initiative Group (BIG) hat erstmals in Aserbaidschan eine internationale Konferenz mit dem Titel „Belgischer Kolonialismus: Anerkennung und Verantwortung“ organisiert. Ziel ist es, die koloniale Vergangenheit Belgiens und ihre anhaltenden Folgen zu beleuchten.

An der Veranstaltung nehmen Vertreter der ehemaligen belgischen Kolonien, Demokratische Republik Kongo, Ruanda und Burundi sowie Diplomaten, Historiker, Juristen und Aktivisten aus acht Ländern teil.

Die Teilnehmer diskutieren über die während der Kolonialzeit begangenen Verbrechen, Belgiens neokoloniale Politik sowie Fragen der Wiedergutmachung und Verantwortung.

Die Baku Initiative Group möchte mit dieser Konferenz das Bewusstsein für historische Gerechtigkeit stärken, die Forderung nach Rechenschaft im Rahmen des Völkerrechts unterstützen und das Thema auf internationalen Plattformen stärker verankern.