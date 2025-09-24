Internationales Nizami Ganjavi-Zentrum veranstaltet Event in New York

New York, 24. September, AZERTAC

Im Rahmen der 80. Sitzung der UN-Generalversammlung fand in New York, USA, eine Side-Event-Veranstaltung mit dem Titel „Multilateralismus an einem Scheideweg: Herausforderungen und Wege zum Frieden“ statt, die vom Nizami Ganjavi International Center organisiert wurde.

Vor der Eröffnung ließen sich die Teilnehmer für ein Gruppenfoto ablichten. Die Mitvorsitzende des Zentrums, Vaira Vike-Freiberga, hielt anschließend die Eröffnungsrede. Aktuelle und ehemalige Staatsoberhäupter sowie Politiker aus vielen Ländern der Welt werden im Verlauf der Konferenz sprechen.

Im Rahmen der Veranstaltung finden auch Podiumsdiskussionen zu Themen wie Multilateralismus, globale Ungleichheit, Klimawandel und geopolitische Spannungen statt.

Malahat Najafova

AZERTAC-Sonderkorrespondentin

New York