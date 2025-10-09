Junger aserbaidschanischer Boxer wird zum zweiten Mal Europameister

Baku, 9. Oktober, AZERTAC

Der aserbaidschanische Boxer Bilalhabaschi Nasarov hat sich zum zweiten Mal den Europameistertitel gesichert. Er triumphierte bei der U19-Europameisterschaft in Ostrava, Tschechische Republik.

Nazarov gewann im Finale der 50-kg-Klasse gegen den Italiener Tommaso Orlando und holte damit die Goldmedaille.

Auch andere aserbaidschanische Boxer erzielten Erfolge bei diesem Turnier: Banutschitschek Nasirli (48 kg) gewann Silber, Zidan Humbatov (55 kg), Subhan Babajew (60 kg) und Ilkana Ahmadowa (+80 kg) holten jeweils Bronze.