Die Aserbaidschanische Staatliche Nachrichtenagentur

SPORT

Juventus bestätigt Trainer-Knall - Ex-BVB-Coaches gehandelt

Juventus bestätigt Trainer-Knall - Ex-BVB-Coaches gehandelt

Baku, 27. Oktober, AZERTAC

Italiens Rekordmeister Juventus zieht nach der Niederlage gegen Lazio Rom (0:1) die Reißleine: Cheftrainer Igor Tudor muss seinen Platz an der Seitenlinie der Alten Dame räumen. Zunächst übernimmt eine Interimslösung, auch zwei ehemalige BVB-Coaches werden gehandelt.

Igor Tudor ist nicht mehr länger Cheftrainer von Juventus Turin. Das gaben die Italiener am Montagmittag offiziell bekannt. Auch sein Trainerstab, bestehend aus Ivan Javorcic, Tomislav Rogic und Riccardo Ragnacci, wurde mit sofortiger Wirkung vor die Tür gesetzt.

"Der Klub dankt Igor Tudor und seinem gesamten Team für ihre Professionalität und ihr Engagement in den letzten Monaten und wünscht ihnen alles Gute für ihre zukünftige Karriere", heißt es in dem Statement.

Juve hatte am Sonntagabend das Liga-Spiel gegen Lazio Rom mit 0:1 (0:0) verloren - und war damit auf den enttäuschenden achten Rang in der Serie A abgerutscht. Mit zwölf Punkten aus acht Partien fällt die Ausbeute unter dem kroatischen Coach äußerst mager aus, nur drei Siege konnte der Klub bislang einfahren. In der Champions League steht Juventus nach zwei Remis - darunter dem 4:4 gegen den BVB - und einer Niederlage auf dem 25. Tabellenplatz der Ligaphase.

Der frühere kroatische Nationalspieler Tudor hatte sein Amt Ende März als Nachfolger von Thiago Motta angetreten. Als Tabellenvierter sicherte er in einer Saison ohne Titel immerhin noch die Teilnahme an der Champions League, schon in der Sommerpause hatte es aber Spekulationen um seine Ablösung gegeben. Gegen Lazio blieb die Mannschaft nun schon im vierten Spiel in Serie ohne eigenen Treffer.

Zwei ehemalige BVB-Trainer bei Juventus gehandelt - Wie Juve nun bekannt gab, wird die erste Mannschaft vorübergehend von Massimo Brambilla geleitet. Der 52-Jährige trainiert eigentlich die Nachwuchsmannschaft der Turiner, sein Debüt bei den Profis gibt er am Mittwochabend (18:30 Uhr) im Ligaspiel gegen Udinese Calcio.

Eine wirkliche Chance, den Posten langfristig zu bekleiden, wird Brambilla in italienischen Medien aber eher nicht eingeräumt. Als Kandidaten gelten vor allem Luciano Spalletti, Roberto Mancini oder Raffaele Palladino.

Ersterer soll nach Angaben von "TaorminaNews24" sogar schon seine Zustimmung für erste Sondierungsgespräche gegeben haben. Der 66-Jährige hatte bis Juni noch die italienische Nationalmannschaft trainiert, davor arbeitete unter anderem bereits bei den Top-Klubs SSC Napoli, Inter Mailand oder AS Rom.

Gehandelt wurden bei "Tuttosport" zudem bereits zwei ehemalige Bundesliga-Trainer. Marco Rose und Edin Terzic, die ebenfalls derzeit ohne Anstellung als Trainer sind. Der "Corriere dello Sport" hatte zudem die These ins Leben gerufen, wonach auch ausgerechnet Igor Tudors Vorgänger Thiago Motta zu den Kandidaten zählen könnte.

Nachricht in sozialen Medien teilen

Folgen Sie uns auf Social

Weitere News der Rubrik

Aserbaidschans Frauen-Volleyballnationalmannschaft bereitet sich in Baku auf die Islamischen Spiele der Solidarität vor
  • 27.10.2025 [17:52]

Aserbaidschans Frauen-Volleyballnationalmannschaft bereitet sich in Baku auf die Islamischen Spiele der Solidarität vor

Das 50-Mio.-Dollar-Missverständnis in der Formel 1
  • 27.10.2025 [15:34]

Das 50-Mio.-Dollar-Missverständnis in der Formel 1

USA, Kanada und Mexiko: Bewerbung um Tickets für Fußball-WM 2026 beginnt
  • 27.10.2025 [15:31]

USA, Kanada und Mexiko: Bewerbung um Tickets für Fußball-WM 2026 beginnt

Brite Lando Norris gewinnt Formel-Eins-Rennen in Mexiko
  • 27.10.2025 [15:20]

Brite Lando Norris gewinnt Formel-Eins-Rennen in Mexiko

La Liga: Mbappé und Bellingham entscheiden den Clásico
  • 27.10.2025 [10:52]

La Liga: Mbappé und Bellingham entscheiden den Clásico

Aserbaidschans Freistilringer ist Weltmeister
  • 27.10.2025 [00:15]

Aserbaidschans Freistilringer ist Weltmeister

Aserbaidschanische Nachwuchsboxer gewinnen acht Medaillen bei der U15-Europameisterschaft in Montenegro
  • 26.10.2025 [19:46]

Aserbaidschanische Nachwuchsboxer gewinnen acht Medaillen bei der U15-Europameisterschaft in Montenegro

Zwei aserbaidschanische Freistilringer im U23-WM-Finale
  • 26.10.2025 [12:15]

Zwei aserbaidschanische Freistilringer im U23-WM-Finale

Aserbaidschans Ringerin Günay Gurbanova gewinnt Bronze bei der U23-Weltmeisterschaft
  • 26.10.2025 [11:50]

Aserbaidschans Ringerin Günay Gurbanova gewinnt Bronze bei der U23-Weltmeisterschaft

Vize-Außenministerin über Normalisierungsprozess zwischen Aserbaidschan und Armenien informiert

  • [20:42]

Aserbaidschan und China erörtern Einrichtung eines Gemeinsamen Forschungszentrums für Entwicklung Grüner Energie

  • [20:30]

Karibik: Wirbelsturm "Melissa" nimmt vor Jamaika nochmals an Stärke zu

  • [19:43]

Türkischer Vizeminister besucht Zentrum „ASAN Khidmat“

  • [18:34]

Aserbaidschan und Usbekistan präsentieren ihr touristisches Potenzial in Prag

  • [18:21]

Aserbaidschans Frauen-Volleyballnationalmannschaft bereitet sich in Baku auf die Islamischen Spiele der Solidarität vor

  • [17:52]

Juventus bestätigt Trainer-Knall - Ex-BVB-Coaches gehandelt

  • [17:23]

15. Sitzung der aserbaidschanisch-belarussisch Regierungskommission in Baku

  • [17:17]

Aserbaidschan und UN unterzeichnen Rahmenabkommen zur Zusammenarbeit

  • [16:31]

Experten zufolge gibt es weltweit noch fast 200 unkontaktierte Völker

  • [16:05]

Das 50-Mio.-Dollar-Missverständnis in der Formel 1

  • [15:34]

USA, Kanada und Mexiko: Bewerbung um Tickets für Fußball-WM 2026 beginnt

  • [15:31]

Brite Lando Norris gewinnt Formel-Eins-Rennen in Mexiko

  • [15:20]

Vorsitzender des Amtes für Muslime im Kaukasus besucht den Vatikan

  • [15:05]

ANAMA: Vorige Woche mehr als fünf Tausend Blindgänger gefunden und entschärft

  • [14:51]

SOCAR und Uzbekneftegaz unterzeichnen Absichtserklärung zur Anwendung von KI

  • [14:46]

Erster Direktflug zwischen Indien und China seit fünf Jahren

  • [12:31]

Zentralbaltisch-Aserbaidschanisches Wirtschaftsforum und Gala in Baku abgehalten

  • [12:30]

Goldpreis auf dem Weltmarkt um bis zu 43 Dollar gefallen

  • [12:08]

Ölpreis an Börsen legt zu

  • [10:59]

La Liga: Mbappé und Bellingham entscheiden den Clásico

  • [10:52]

Aserbaidschans Freistilringer ist Weltmeister

  • [00:15]

Russischer Vizepremier: Deutliche Fortschritte beim aserbaidschanischen Abschnitt des Nord-Süd-Transportkorridors

  • [00:06]

Aserbaidschanische Nachwuchsboxer gewinnen acht Medaillen bei der U15-Europameisterschaft in Montenegro

  • 26.10.2025 [19:46]

Öffentliche Diskussion über „Realitäten über Westaserbaidschan“ in Deutschland abgehalten

  • 26.10.2025 [19:34]

Aserbaidschanische Soldaten nehmen an Übung “Nusret-2023-Einladungsübung“ teil

  • 26.10.2025 [12:42]

Zwei aserbaidschanische Freistilringer im U23-WM-Finale

  • 26.10.2025 [12:15]

Präsident Ilham Aliyev gratuliert seinem österreichischen Amtskollegen zum Nationalfeiertag

  • 26.10.2025 [11:58]

Aserbaidschans Ringerin Günay Gurbanova gewinnt Bronze bei der U23-Weltmeisterschaft

  • 26.10.2025 [11:50]

Tennis: Zverev erreicht Finale bei ATP-Turnier in Wien

  • 26.10.2025 [11:30]

Asien: Thailand und Kambodscha unterzeichnen Friedensabkommen in Anwesenheit von US-Präsident Trump

  • 26.10.2025 [11:05]

Aserbaidschan investiert 58 Milliarden Manat in Verteidigung

  • 26.10.2025 [10:58]

Ukraine-Krieg: 3 Tote und 27 Verletzte bei Angriff auf Kiew gemeldet

  • 26.10.2025 [10:47]

Chefs der Sicherheitsdienste Georgiens und Aserbaidschans beraten über Zusammenarbeit

  • 25.10.2025 [19:24]

In Ankara Stärkung der Rolle der TURKPA in der türkischen Welt erörtert

  • 25.10.2025 [18:49]

In Baku Ausstellung „Bildung in Europa“ eröffnet

  • 25.10.2025 [18:19]

Außenminister Bayramov: Heute unterzeichnetes Dokument markiert Beginn einer neuen Phase in der Partnerschaft zwischen Aserbaidschan und den Vereinten Nationen

  • 25.10.2025 [17:44]

Ölmarkt: Preis für Azeri Light klettert auf 68 Dollar je Barrel

  • 25.10.2025 [13:36]

Präsident Ilham Aliyev gratuliert Präsident Kassym-Schomart Tokajew und dem kasachischen Volk zum Nationalfeiertag

  • 25.10.2025 [13:22]

Botschafterin in Aserbaidschan: 26 von 29 Bildungsprojekten abgeschlossen, 3 laufen noch

  • 25.10.2025 [13:00]

Migration: Zahl der Abschiebungen aus Deutschland ist deutlich gestiegen

  • 25.10.2025 [12:40]

Porsche mit fast einer Milliarde Euro Quartalsverlust

  • 25.10.2025 [11:28]

Aserbaidschans Wirtschaftsminister führt bilaterale Treffen mit Vertretern der OTS-Mitgliedsstaaten

  • 25.10.2025 [11:01]

Deutsches Frauenteam siegt im Nations League-Halbfinale gegen Frankreich

  • 25.10.2025 [10:30]

Treffen des Transportverwaltungsrates des Internationalen Transportforums in Baku

  • 25.10.2025 [10:02]

Präsident Ilham Aliyev veröffentlicht Beitrag zum fünften Jahrestag der Befreiung von Gubadli

  • 25.10.2025 [09:51]

Elfenbeinküste: Amtsinhaber Ouattara geht als klarer Favorit in die Präsidentschaftswahl

  • 25.10.2025 [09:43]

 Internationale Konferenz „SOCGOV 2025“ in Baku

  • 24.10.2025 [21:15]

Präsident Ilham Aliyev unterzeichnet Verordnung über Instandsetzung der Yardimli–Deman–Arvana-Straße im Rayon Yardimli

  • 24.10.2025 [21:06]
Aussagen von Opfern und deren rechtlichen Erben über armenische Angriffe vor Gericht verlesen VIDEO

Aussagen von Opfern und deren rechtlichen Erben über armenische Angriffe vor Gericht verlesen VIDEO

Baku Arbitration Center eingeweiht

  • 24.10.2025 [20:30]

26 binnenvertriebene Familien in den Dörfern Seyidbeyli und Daschbulag im Rayon Chodschali erhalten ihre Hausschlüssel

  • 24.10.2025 [19:27]

Auf internationalem Kongress in Berlin Möglichkeiten des Mitteltransport-Korridors und strategische Rolle Aserbaidschans diskutiert

  • 24.10.2025 [19:04]

Mirco Nowak: Aserbaidschan nimmt eine Schlüsselposition in der Entwicklung des Mitteltransport-Korridors ein

  • 24.10.2025 [18:17]

SGA führt OKC im Finals-Rematch zum Sieg

  • 24.10.2025 [17:52]

Baku richtet zweites Treffen der OTS-Minister für Industrie, Wissenschaft, Technologie und Innovation aus

  • 24.10.2025 [16:09]

Bahnrad-WM: DeutscheR Bahnradfahrer ist Weltmeister in der Disziplin Scratch

  • 24.10.2025 [15:37]

Präsident Wladimir Putin telefoniert mit Präsident Ilham Aliyev

  • 24.10.2025 [14:44]

Ölpreise an Börsen gesunken

  • 24.10.2025 [13:30]

Tausenden Kindern im Sudan droht der Hungertod

  • 24.10.2025 [13:08]

Messi trifft Zukunftsentscheidung bei Inter Miami

  • 24.10.2025 [12:53]

Intel meldet Milliardengewinn nach Durststrecke

  • 24.10.2025 [12:31]

Tag der Vereinten Nationen am 24. Oktober

  • 24.10.2025 [12:25]

Trump beendet Handelsgespräche mit Kanada

  • 24.10.2025 [12:03]

NATO-Vertreter für Militärausbildung besuchen Nationale Verteidigungsuniversität

  • 24.10.2025 [11:53]

Preis von Azeri Light kostet mehr als 66 US-Dollar

  • 24.10.2025 [10:55]
Im Gericht Aussagen über Tötung und Geiselnahme aserbaidschanischer Zivilisten durch armenische Streitkräfte verlesen VIDEO

Im Gericht Aussagen über Tötung und Geiselnahme aserbaidschanischer Zivilisten durch armenische Streitkräfte verlesen VIDEO

Steve Daines: Abkommen vom 8. August dieses Jahres eröffnet sehr gute wirtschaftliche Möglichkeiten

  • 23.10.2025 [20:39]

Amerikanischer Experte: Abkommen zwischen Aserbaidschan und Armenien wird Konflikt im Südkaukasus beenden

  • 23.10.2025 [20:21]

Luke Coffey: Arbeit am Friedensvertrag nach dem 8. August Abkommen gestartet

  • 23.10.2025 [20:14]

Michael Doran: Trump-Administration versteht, dass der Südkaukasus kein Randtheater mehr ist

  • 23.10.2025 [19:57]

Zweitägige Reise internationaler Reisender nach Karabach und Ost-Sangesur endet

  • 23.10.2025 [19:33]

Aserbaidschanisch-serbische Kommission trifft sich in Belgrad zur Besprechung von Energie und Handel

  • 23.10.2025 [19:13]

Aserbaidschanischer Ringer kämpft um Bronze bei U23-Weltmeisterschaften

  • 23.10.2025 [18:57]

Präsident Ilham Aliyev: Zusammenarbeit zwischen Aserbaidschan und Ungarn vertieft sich von Tag zu Tag

  • 23.10.2025 [18:10]

Schuscha–Khankendi-Tour für Teilnehmer internationaler Konferenz organisiert

  • 23.10.2025 [18:03]

Radsport: Tour de France 2026 startet in Barcelona

  • 23.10.2025 [17:50]

Am 23. Oktober ist Internationaler Tag des Schneeleoparden

  • 23.10.2025 [17:33]

"Spiel Essen“: Weltgrößte Messe für Gesellschaftsspiele beginnt in Essen

  • 23.10.2025 [17:28]

Staatlicher Ölfonds gibt Einnahmen aus den Feldern Azeri–Chirag–Gunashli und Shah Deniz bekannt

  • 23.10.2025 [17:15]

Opfer: Armenische Polizisten töteten Mitgefangenen beim Russisch Roulette

  • 23.10.2025 [16:50]

Goldpreis auf dem Weltmarkt ist um bis zu 62 Dollar gestiegen

  • 23.10.2025 [16:19]

Ölpreis steigt deutlich

  • 23.10.2025 [15:49]

Aserbaidschanische Judokas nehmen an Islamischen Spielen der Solidarität2025 in Riad teil

  • 23.10.2025 [15:04]

Große Rückkehr: 12 weitere Familien ins Dorf Tazabina in der Region Chodschali umgesiedelt und erhalten Hausschlüssel

  • 23.10.2025 [13:50]

Real setzt CL-Erfolgsserie fort - Chelsea furios

  • 23.10.2025 [13:31]

Airbus, Leonardo und Thales formen gemeinsamen Satellitenkonzern

  • 23.10.2025 [13:20]

Aserbaidschanischer Ringer Elmir Aliyev ist Weltmeister

  • 23.10.2025 [12:46]
Philharmoniepark–Treffpunkt von Schönheit und Ruhe VIDEO

Philharmoniepark–Treffpunkt von Schönheit und Ruhe VIDEO

Stille des Herbstes und Erwachen des Lebens: Jabrayil – ein neues Ziel für Touristen VIDEO

Stille des Herbstes und Erwachen des Lebens: Jabrayil – ein neues Ziel für Touristen VIDEO

Liverpool-Gala verhindert historische Schmach

  • 23.10.2025 [11:40]

Preis von Azeri Light legt weiter zu

  • 23.10.2025 [11:07]

Internationale Reisende besuchen kulturelle und historische Stätten in Karabach und Ost-Sangesur

  • 22.10.2025 [20:42]

Internationale Reisende besuchen Universität Karabach

  • 22.10.2025 [20:30]

Internationale Reisende besuchen Latschin

  • 22.10.2025 [20:21]

Internationale Reisende besichtigen historische Stätten in Aghdam

  • 22.10.2025 [20:02]

Internationales Symposium zu religiöser Bildung in Baku gestartet

  • 22.10.2025 [19:52]

Internationale Reisende beginnen Besuch in Aserbaidschans Karabach

  • 22.10.2025 [19:48]

Projekt „Himmlische Religionen“ im Vatikan präsentiert

  • 22.10.2025 [19:40]

Estnischer Außenminister: Aserbaidschan spielt eine Schlüsselrolle in der Region

  • 22.10.2025 [19:25]