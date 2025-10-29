Ko-Vorsitzende der Aserbaidschanisch-Belarussischen Zwischenstaatlichen Kommission besuchen Aghdam

Aghdam, 29. Oktober, AZERTAC

Eine Delegation unter der Leitung von Samir Scharifov, stellvertretender Premierminister und Ko-Vorsitzender der Zwischenstaatlichen Kommission für wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen Aserbaidschan und Belarus, sowie Natalia Petkevich, stellvertretende Premierministerin von Belarus und Ko-Vorsitzende der Kommission, hat den befreiten Bezirk Aghdam besucht.

Im Rahmen des Besuchs wurden die Ko-Vorsitzenden über die Gestaltung des Projekts des Dorfes Gizil Kangarli informiert. Außerdem wurden sie über die Pläne zur Errichtung einer Agrarstädte in diesem Gebiet informiert.

Es wird erwartet, dass das Projekt einen wichtigen Beitrag zur umfassenden Entwicklung der Wohngebiete im Bezirk Aghdam, zur Belebung der ländlichen Gemeinden sowie zum allgemeinen wirtschaftlichen Wachstum des Bezirks leisten wird.