Konferenz zum Thema „Heydar Aliyev und souveränes Aserbaidschan“ in Khankendi

Khankendi, 14. April, AZERTAC

Per Dekret von Präsident Ilham Aliyev finden im Rahmen der Erklärung des Jahres 2025 zum „Jahr der Verfassung und Souveränität“ in Aserbaidschan eine Reihe von Veranstaltungen statt.

Am Montag, dem 14. April, fand an der Karabach-Universität in der Stadt Chankendi eine Konferenz zum Thema „Heydar Aliyev und souveränes Aserbaidschan“ statt. Organisiert wurde die Veranstaltung von der Generalstaatsanwaltschaft und dem Ministerium für Wissenschaft und Bildung in Zusammenarbeit mit der Karabach-Universität.

An der Konferenz nahmen Generalstaatsanwalt Kamran Aliyev, Minister für Wissenschaft und Bildung Emin Amrullayev, Amtspersonen, Medienvertreter und junge Forscher teil.