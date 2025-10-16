La Liga: Bei welchem Top-Star Zidane "Gänsehaut" bekommt

Baku, 16. Oktober, AZERTAC

Zinedine Zidane bleibt dem Fußball verbunden, auch unabhängig von den zahlreichen Gerüchten, die sich aktuell um ein mögliches Comeback als Trainer ranken. Der Franzose nennt seine aktuellen Top-3-Spieler der Welt und gibt zu, dass er bei einem bei jedem Ballkontakt "Gänsehaut" bekommt.

Gänsehaut bei jedem Ballkontakt eines Spielers - das ist eine Leistung, die man jemandem wie Fußball-Legende Zinedine Zidane problemlos zutrauen würde. Doch Zidane spricht nicht über sich selbst, sondern über eines der größten Fußball-Talente seiner Zeit: Lamine Yamal.

"Über seine Position hinaus ist er ein Spieler, bei dem ich Gänsehaut bekomme, sobald er den Ball berührt. Gegen Inter Mailand in der Champions League im San Siro – er hat alles gemacht. Ganz allein", lobt der sich momentan auf Jobsuche befindliche Trainer beim Festival dello Sport di Trento den jungen Star vom FC Barcelona.

Damals unterlag Barca im Halbfinal-Rückspiel mit 3:4 nach Verlängerung Inter Mailand - trotz einer herausragenden Leistung von Lamine Yamal.

Kein Ballon d'Or für Lamine Yamal: Ungerecht? - Zidane ist mit seiner Huldigung für den jungen Spanier nicht der Einzige. Auch David Beckham zieht den Hut vor dem 18-Jährigen: "Man kann niemanden mit Messi vergleichen, aber er ist das Nächste, was ich gesehen habe. Eines Tages, glaube ich, kann er so gut werden wie Leo."

Ins gleiche Horn bläst auch Zlatan Ibrahimovic, der direkt einen kleinen Seitenhieb für die Entscheidung beim Ballon d'Or bereithielt: "Man muss einen Spieler danach bewerten, ob er Spiele allein entscheiden kann. Für mich hat Yamal das getan. Ich hätte ihm den Ballon d’Or gegeben."

Die begehrte Auszeichnung ging an PSG-Star Ousmane Dembélé. Immerhin durfte sich Yamal über den Preis als bester U21-Spieler freuen - und das zum zweiten Mal in Folge. Das ist so vorher auch noch niemandem gelungen.