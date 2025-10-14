La Liga: FC Barcelona länger ohne Robert Lewandowski
Baku, 14. Oktober, AZERTAC
Trainer Hansi Flick muss beim FC Barcelona in den kommenden Wochen auf Stürmerstar Robert Lewandowski verzichten.
Der 37 Jahre alte Pole zog sich einen Muskelriss im linken Oberschenkel zu, wie der spanische Fußball-Meister ohne Angabe einer konkreten Ausfallzeit bekannt gab. "Seine Genesungszeit hängt vom weiteren Verlauf der Verletzung ab."
Lewandowski war zuletzt mit der polnischen Nationalmannschaft in der WM-Qualifikation im Einsatz, beim 2:0 in Litauen traf der frühere Bundesliga-Torjäger von Borussia Dortmund und Bayern München zum Endstand.
Polen darf sich weiter Hoffnungen auf das direkte WM-Ticket machen, eine rechtzeitige Rückkehr von Lewandowski für das entscheidende Duell am 14. November mit den Niederländern ist aber fraglich.
Dem FC Barcelona steht der Angreifer in den kommenden Partien definitiv nicht zur Verfügung. Das ist für Lewandowski auch deswegen bitter, weil aktuell auch um seine sportliche Zukunft kämpft. Die Zeitung "Sport" hatte zuletzt berichtet, dass der auslaufende Vertrag des Polen nicht mehr verlängert werden soll. Bei den Katalanen um Chefcoach Flick habe demnach bereits die Suche nach einem Nachfolger begonnen.
