Mitglieder des diplomatischen Corps akkreditiert in Aserbaidschan besuchen Schuscha

Schuscha, 18. April, AZERTAC

Die Mitglieder des diplomatischen Corps, die in Aserbaidschan akkreditiert sind, haben die Stadt Schuscha besucht, die als „Symbol“ der aserbaidschanischen Geschichte und Kultur gilt.

Wie ein regionaler Korrespondent von AZERTAC berichtet, wurden die Diplomaten von Hikmat Hajiyev, dem Assistenten des Präsidenten der Republik Aserbaidschan und Leiter der Abteilung für Außenpolitik im Präsidialamt, begleitet.

Aydin Karimov, der Sonderbeauftragte des Präsidenten der Republik Aserbaidschan für den Distrikt Schuscha, informierte die Diplomaten über die Geschichte der Stadt, deren Zustand während der Besatzung und die laufenden Wiederaufbaumaßnahmen. Er erklärte, dass historische Gebäude, Moscheen und Denkmäler in Schuscha während der fast 30 Jahre andauernden Besatzung von Armeniern zerstört wurden. Nach der Befreiung Schuschas von der armenischen Besatzung wurden groß angelegte Wiederaufbauprojekte ins Leben gerufen.

Die Vertreter des diplomatischen Corps machten sich mit den laufenden Bauvorhaben in der Garabagh-Straße in Schuscha vertraut. Man teilte mit, dass im Rahmen von Projekten der öffentlichen-privaten Partnerschaft insgesamt zehn Gebäude mit unterschiedlichen Zwecken auf dieser Straße errichtet werden. Zu den im Bau befindlichen Gebäuden gehören Hotels, Büros und gastronomische Einrichtungen.

Anschließend besichtigten die Diplomaten die Moschee Ashaghi Govhar Agha. Sie erhielten detaillierte Informationen über die Geschichte der Moschee und wurden darüber informiert, dass die Restaurierungsarbeiten an der historischen Kulturdenkmal-Moschee abgeschlossen wurden, die während der Besatzung von Armeniern zerstört worden war.

Beim Besuch lernten die Diplomaten auch die Bedingungen im ersten Wohnkomplex in Schuscha kennen. Es wurde berichtet, dass der Wohnkomplex, dessen Grundstein im Jahr 2021 gelegt wurde, am 10. Mai 2024 eröffnet wurde. Alle Häuser wurden in einem schönen architektonischen Stil erbaut – dem traditionellen Stil von Schuscha. Der Wohnkomplex, der aus dreiundzwanzig Gebäuden besteht, bietet alle notwendigen Bedingungen für das komfortable Wohnen ehemaliger Bewohner Schuschas.