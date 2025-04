Mitglieder des in Aserbaidschan akkreditierten diplomatischen Korps besuchen Khankendi und Schuscha

Khankendi, 18. April, AZERTAC

Eine Gruppe von Mitglieder des in Aserbaidschan akkreditierten diplomatischen Korps hat heute die Städte Khankendi und Schuscha besucht.

Der Assistent des Präsidenten von Aserbaidschan und Leiter der Abteilung für Außenpolitik der Präsidialadministration, Hikmet Hajiyev, begleitete die Diplomaten.

Die Delegation kam am internationalen Flughafen Füzuli an. Eine Gruppe von Mitglieder des in Aserbaidschan akkreditierten diplomatischen Korps, darunter Botschafter, Militärattachés und Vertreter internationaler Organisationen, werden im Rahmen des Besuchs die Garabagh-Universität besuchen und sich mit Studierenden treffen.

Anschließend wird die Delegation nach Schuscha reisen, um die laufenden Restaurierungs- und Wiederaufbauarbeiten in der Stadt sich vertraut zu machen.