Ölpreis an Börsen legt zu
Baku, 3. November, AZERTAC
Die Ölpreise legen an Börsen zu, wie AZERTAC mitteilte.
Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete 65,24 US-Dollar. Das waren 0,46 US-Dollar mehr als am vorigen Wochenende. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 0,43 US-Dollar auf 61,41 Dollar.
