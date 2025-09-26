Pakistans Premierminister dankt Aserbaidschan vor der UN-Vollversammlung
New York, 26. September, AZERTAC
Der Premierminister Pakistans, Muhammad Shehbaz Sharif, hat Aserbaidschan für die diplomatische Unterstützung seines Landes gedankt.
Wie AZERTAC berichtet, äußerte sich der Premierminister dazu in seiner Rede vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen. Neben Aserbaidschan sprach er auch China, der Türkei, Saudi-Arabien, Katar, dem Iran, den Vereinigten Arabischen Emiraten sowie dem UN-Generalsekretär seinen Dank aus.
„Wir haben den Krieg gewonnen und suchen nun nach Frieden in unserer Region“, erklärte Shehbaz Sharif in seiner Ansprache.
Malahat Najafova
AZERTAC-Sonderkorrespondentin
New York
