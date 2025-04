Papst Franziskus: Trauerfeier und Beisetzung in Rom - 200.000 Gläubige erwartet

Baku, 26. April, AZERTAC

Auf dem Petersplatz im Vatikan sind die Vorbereitungen für die Trauermesse für Papst Franziskus in vollem Gange. Seit dem frühen Morgen sind tausende Menschen auf dem Weg zu dem Platz, auf dem um 10 Uhr die Totenmesse beginnt, wie AZERTAC unter Berufung auf Deutschlandfunk berichtet.

Vor allem zahlreiche jüngere Gläubige hatten die Nacht im Freien verbracht, um die Trauerfeierlichkeiten aus nächster Nähe verfolgen zu können. Es werden bis zu 200.000 Menschen auf dem Petersplatz erwartet. Angekündigt haben sich auch zahlreiche Staats- und Regierungschefs.

Nach dem Requiem wird der Sarg des Papstes zur Basilika Santa Maria Maggiore im Zentrum von Rom gebracht. Dort wird das Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche auf eigenen Wunsch in einem schlichten Grab bestattet. Die Basilika in der Nähe des Hauptbahnhofs war die Lieblingskirche des Papstes in Rom.

Der Trauerzug durch das antike Rom ist äußerst ungewöhnlich. Zuletzt wurde 1924 ein Papst außerhalb der Vatikanmauern bestattet. Erwartet wird, dass Hunderttausende den Trauerzug vor Ort verfolgen. An mehreren Stellen sind Großbildschirme aufgestellt. Mehr als 10.000 Sicherheitskräfte sind im Einsatz. Aus der Luft werden mehrere Hubschrauber den Trauerzug verfolgen. Rund um die Welt übertragen Fernsehsender live.

Am Abend war der Sarg nach dem Ende der öffentlichen Aufbahrung im Petersdom in einer nicht öffentlichen Zeremonie verschlossen worden. In den vergangenen drei Tagen waren etwa 250.000 Menschen in die Basilika gekommen, um dem Papst die letzte Ehre zu erweisen. Der Papst war am Ostermontag im Alter von 88 Jahren gestorben.