Parlamentspräsidentin Serbiens zu offiziellem Besuch in Aserbaidschan eingetroffen

Baku, 23. September, AZERTAC

Die Präsidentin der Nationalversammlung der Republik Serbien, Ana Brnabić, ist am 23. September zu einem offiziellen Besuch in Aserbaidschan eingetroffen.

Am internationalen Flughafen Heydar Aliyev, wo die Flaggen beider Staaten gehisst waren, wurde Brnabić von Ziyafat Asgarov, dem stellvertretenden Vorsitzenden des aserbaidschanischen Parlaments, sowie von Kamil Khasiyev, dem aserbaidschanischen Botschafter in Serbien, Dragan Vladisavljević, dem serbischen Botschafter in Aserbaidschan, und weiteren offiziellen Vertretern begrüßt.