Parlamentssprecherin Sahiba Gafarova trifft ehemalige britische Premierministerin

Baku, 15. November, AZERTAC

Die aserbaidschanische Parlamentssprecherin Sahiba Gafarova hat sich mit Baroness Theresa May, der 76. Premierministerin des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland getroffen.

Während des Treffens sprach Sprecherin Sahiba Gafarova von der Bedeutung der COP29.

Baroness Theresa May gratulierte Aserbaidschan zur Ausrichtung eines so wichtigen globalen Events und fügte hinzu, dass die COP29, an der mehr als 70.000 Delegierte teilnahmen, im Rampenlicht der Welt steht.

Theresa May lobte die Vorbereitungen für die COP29 in Aserbaidschan.

Sahiba Gafarova erklärte, dass Aserbaidschan als ein vom Klimawandel betroffenes Land schon vor seiner COP29-Präsidentschaft dem Umweltschutz und der Nutzung erneuerbarer Energiequellen stets große Aufmerksamkeit geschenkt habe. Sie informierte Baroness Theresa May auch über die in den von der armenischen Besatzung befreiten Gebieten umgesetzten Projekte für grüne Energie. Während des Gesprächs wurde betont, dass die Parlamente eine zentrale Rolle im Kampf gegen den Klimawandel spielen.

Sahiba Gafarova sprach die Zusammenarbeit Aserbaidschans mit dem Commonwealth of Nations, die humanitäre und technische Hilfe an, die es über diese Organisation kleinen Inselentwicklungsländern leistet. Die Organisation eines Gipfeltreffens der kleinen Inselentwicklungsländer im Rahmen der COP29 wurde hervorgehoben.

Bei dem Treffen fand ein Meinungsaustausch über andere Themen von beiderseitigem Interesse statt.