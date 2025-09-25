Pezeshkian: Iran unterstützt Friedensprozess zwischen Aserbaidschan und Armenien
New York, 25. September, AZERTAC
„Der Iran unterstützt den Friedensprozess zwischen Aserbaidschan und Armenien.“
AZERTAC zufolge sagte dies der Präsident des Iran, Masoud Pezeshkian, in seiner Rede bei der Generalversammlung der Vereinten Nationen.
„Der Iran unterstützt Frieden und Stabilität. Wir sind überzeugt, dass die Zukunft der Region und der Welt auf Zusammenarbeit, Vertrauen und gegenseitiger Interaktion basieren wird“, fügte der Präsident des Iran hinzu.
Malahat Najafova
AZERTAC-Sonderkorrespondentin
New York
KONTAKT MIT DEM AUTOR
Weitere News der Rubrik
Internationales Nizami Ganjavi-Zentrum veranstaltet Event in New York
- 24.09.2025 [20:47]
ANAMA: Vorige Woche mehr als 1100 ha Land von Minen und Blindgängern geräumt
- 24.09.2025 [18:17]
Ölpreis an Börsen legt zu
- 24.09.2025 [14:14]
Empfang zum 95. Nationalfeiertag Saudi-Arabiens in Baku
- 24.09.2025 [11:30]
Preis von Azeri Light kostet mehr als 71 US-Dollar
- 24.09.2025 [10:31]
Erdbeben im Kaspischen Meer
- 24.09.2025 [10:16]
6. Kaspisches Wirtschaftsforum in New York
- 24.09.2025 [09:50]
Erdogan ruft Weltgemeinschaft zur Anerkennung Palästinas auf
- 23.09.2025 [20:22]
Minenexplosion in Aghdam – ein Toter
- 23.09.2025 [20:11]
Aserbaidschanischer Para-Schwimmer gewinnt Silber bei Weltmeisterschaften
- 23.09.2025 [19:55]
Wie Sainz in Baku Formel-1-Geschichte geschrieben hat
- 23.09.2025 [18:03]
Weitere 20 binnenvertriebene Familien im Bezirk Latschin angesiedelt
- 23.09.2025 [17:47]
Aserbaidschan und Iran erörtern regionale Sicherheitsfragen
- 23.09.2025 [17:23]
Premierminister Ali Asadov trifft türkischen Bildungsminister
- 23.09.2025 [17:16]
Aserbaidschan und Türkei unterzeichnen Protokolle zur Bildungszusammenarbeit
- 23.09.2025 [16:35]
Aktueller Ölpreis
- 23.09.2025 [16:11]
Eröffnungszeremonie des Nasimi-Festivals im Heydar Aliyev Zentrum
- 23.09.2025 [15:42]
Goldpreis auf dem Weltmarkt um bis zu 14 Dollar gestiegen
- 23.09.2025 [15:27]
Hongkong bereitet sich auf den Supertaifun Ragasa vor
- 23.09.2025 [13:03]
Außenminister Aserbaidschans und Armeniens treffen sich in New York
- 23.09.2025 [12:31]
Preis von Azeri Light nachgegeben
- 23.09.2025 [11:23]
Dembélé gewinnt Ballon d'Or
- 23.09.2025 [10:47]
Baku richtet 3. Sicherheitsforum aus
- 22.09.2025 [19:46]
Pfizer offenbar vor Übernahme von Abnehmspezialist Metsera
- 22.09.2025 [18:09]
Nouriel Roubini: Aserbaidschan reagiert auf globale Herausforderungen
- 22.09.2025 [17:09]
Generalstabschef der aserbaidschanischen Streitkräfte besucht Belarus
- 22.09.2025 [16:45]
Internationale Gewässer: Uno-Schutzabkommen der Hochsee kann in Kraft treten
- 22.09.2025 [12:58]
Quarantäneregime in Aserbaidschan bis 1. Januar 2026 verlängert
- 22.09.2025 [12:45]
Film: Christopher Nolan ist neuer Präsident der US-Regiegewerkschaft
- 22.09.2025 [12:20]
Asien: Philippinen, Taiwan und China bereiten sich auf heftigen Taifun vor
- 22.09.2025 [12:16]
Erstes Internationales Investitionsforum in Baku eröffnet
- 22.09.2025 [12:10]