Pezeshkian: Iran unterstützt Friedensprozess zwischen Aserbaidschan und Armenien

New York, 25. September, AZERTAC

„Der Iran unterstützt den Friedensprozess zwischen Aserbaidschan und Armenien.“

AZERTAC zufolge sagte dies der Präsident des Iran, Masoud Pezeshkian, in seiner Rede bei der Generalversammlung der Vereinten Nationen.

„Der Iran unterstützt Frieden und Stabilität. Wir sind überzeugt, dass die Zukunft der Region und der Welt auf Zusammenarbeit, Vertrauen und gegenseitiger Interaktion basieren wird“, fügte der Präsident des Iran hinzu.

Malahat Najafova

AZERTAC-Sonderkorrespondentin

New York