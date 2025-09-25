Präsident Aserbaidschans: Wir haben sowohl im Krieg als auch im Frieden gesiegt

Baku, 25. September, AZERTAC

Aserbaidschan ist in eine neue Ära eingetreten.

Wie AZERTAC berichtet, sagte der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, dies in seiner Rede bei der 80. Sitzung der Generalversammlung der Vereinten Nationen.

Das Staatsoberhaupt erklärte: „Wir haben sowohl im Krieg als auch im Frieden gesiegt. Wir haben der Besatzung ein Ende gesetzt und mit den Wiederaufbauarbeiten begonnen. Die Gerechtigkeit hat gesiegt, die Souveränität wurde gestärkt und der Frieden faktisch gesichert. Wir sind bereit, diese positive Erfahrung zu teilen.“