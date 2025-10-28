Die Aserbaidschanische Staatliche Nachrichtenagentur

POLITIK

Präsident Aserbaidschans: Zangilan wird zu einem der wichtigsten Verkehrsknotenpunkte

Präsident Aserbaidschans: Zangilan wird zu einem der wichtigsten Verkehrsknotenpunkte

Baku, 28. Oktober, AZERTAC

„Dieser Ort, diese Region (Zangilan – Anm. d. Red.) wird zu einem der wichtigsten Verkehrsknotenpunkte. Sowohl der Sangesur-Korridor als auch der Araz-Korridor werden hier verlaufen“, sagte Präsident Ilham Aliyev während seines Treffens mit Bewohnern der Dörfer Mammadbeyli und Aghali im Bezirk Zangilan.

Der Staatschef betonte: „Daher wird diese Region eine strahlende Zukunft haben – ebenso wie die Zukunft ganz Karabachs und Ost-Sangesurs. Die heutige Realität, die Städte und Dörfer, die wir gebaut haben, sind ein Beweis dafür.“

 

