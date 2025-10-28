Präsident Aserbaidschans: Zangilan wird zu einem der wichtigsten Verkehrsknotenpunkte
Baku, 28. Oktober, AZERTAC
„Dieser Ort, diese Region (Zangilan – Anm. d. Red.) wird zu einem der wichtigsten Verkehrsknotenpunkte. Sowohl der Sangesur-Korridor als auch der Araz-Korridor werden hier verlaufen“, sagte Präsident Ilham Aliyev während seines Treffens mit Bewohnern der Dörfer Mammadbeyli und Aghali im Bezirk Zangilan.
Der Staatschef betonte: „Daher wird diese Region eine strahlende Zukunft haben – ebenso wie die Zukunft ganz Karabachs und Ost-Sangesurs. Die heutige Realität, die Städte und Dörfer, die wir gebaut haben, sind ein Beweis dafür.“
KONTAKT MIT DEM AUTOR
Weitere News der Rubrik
Aserbaidschan und Rumänien stärken interparlamentarische Beziehungen
- 28.10.2025 [22:01]
Aserbaidschans Parlamentssprecherin trifft pakistanischen Senatsvorsitzenden
- 28.10.2025 [21:55]
Präsident Ilham Aliyev: Heutige Realität ist ein Fest der Gerechtigkeit
- 28.10.2025 [20:55]
Präsident: Ganz Karabach und Ost-Sangesur ähneln einer riesigen Baustelle
- 28.10.2025 [20:45]
Gericht bestimmt neuen Anwalt für Ruben Vardanyan
- 28.10.2025 [18:57]
1. Internationale Konferenz der Turkstaaten zu KI-Ethik in Baku eröffnet
- 28.10.2025 [18:26]
Grundsteinlegung für zweiten und dritten Wohnkomplex in der Stadt Jabrayil
- 28.10.2025 [16:55]
Jabrayil: Präsident Ilham Aliyev legt Grundstein für Stadtmoschee
- 28.10.2025 [16:42]
Rekordregen führt zu Überflutungen in Vietnam
- 28.10.2025 [16:12]
Preis von Azeri Light gesunken
- 28.10.2025 [14:24]
Präsident des rumänischen Senats besucht Aserbaidschan
- 28.10.2025 [14:08]
Jamaika wappnet sich für “Melissa”
- 28.10.2025 [13:32]
Weltbörsen: Ölpreise gesunken
- 28.10.2025 [10:47]
Vorsitzender des pakistanischen Senats besucht Aserbaidschan
- 28.10.2025 [10:40]
Karibik: Wirbelsturm "Melissa" nimmt vor Jamaika nochmals an Stärke zu
- 27.10.2025 [19:43]
Türkischer Vizeminister besucht Zentrum „ASAN Khidmat“
- 27.10.2025 [18:34]
Juventus bestätigt Trainer-Knall - Ex-BVB-Coaches gehandelt
- 27.10.2025 [17:23]
15. Sitzung der aserbaidschanisch-belarussisch Regierungskommission in Baku
- 27.10.2025 [17:17]
Aserbaidschan und UN unterzeichnen Rahmenabkommen zur Zusammenarbeit
- 27.10.2025 [16:31]
Experten zufolge gibt es weltweit noch fast 200 unkontaktierte Völker
- 27.10.2025 [16:05]
Das 50-Mio.-Dollar-Missverständnis in der Formel 1
- 27.10.2025 [15:34]
USA, Kanada und Mexiko: Bewerbung um Tickets für Fußball-WM 2026 beginnt
- 27.10.2025 [15:31]
Brite Lando Norris gewinnt Formel-Eins-Rennen in Mexiko
- 27.10.2025 [15:20]
Vorsitzender des Amtes für Muslime im Kaukasus besucht den Vatikan
- 27.10.2025 [15:05]
SOCAR und Uzbekneftegaz unterzeichnen Absichtserklärung zur Anwendung von KI
- 27.10.2025 [14:46]
Erster Direktflug zwischen Indien und China seit fünf Jahren
- 27.10.2025 [12:31]
Goldpreis auf dem Weltmarkt um bis zu 43 Dollar gefallen
- 27.10.2025 [12:08]
Ölpreis an Börsen legt zu
- 27.10.2025 [10:59]
La Liga: Mbappé und Bellingham entscheiden den Clásico
- 27.10.2025 [10:52]
Aserbaidschans Freistilringer ist Weltmeister
- 27.10.2025 [00:15]
Zwei aserbaidschanische Freistilringer im U23-WM-Finale
- 26.10.2025 [12:15]
Tennis: Zverev erreicht Finale bei ATP-Turnier in Wien
- 26.10.2025 [11:30]
Aserbaidschan investiert 58 Milliarden Manat in Verteidigung
- 26.10.2025 [10:58]
Ukraine-Krieg: 3 Tote und 27 Verletzte bei Angriff auf Kiew gemeldet
- 26.10.2025 [10:47]
In Ankara Stärkung der Rolle der TURKPA in der türkischen Welt erörtert
- 25.10.2025 [18:49]
In Baku Ausstellung „Bildung in Europa“ eröffnet
- 25.10.2025 [18:19]
Ölmarkt: Preis für Azeri Light klettert auf 68 Dollar je Barrel
- 25.10.2025 [13:36]
Migration: Zahl der Abschiebungen aus Deutschland ist deutlich gestiegen
- 25.10.2025 [12:40]
Porsche mit fast einer Milliarde Euro Quartalsverlust
- 25.10.2025 [11:28]
Deutsches Frauenteam siegt im Nations League-Halbfinale gegen Frankreich
- 25.10.2025 [10:30]
Internationale Konferenz „SOCGOV 2025“ in Baku
- 24.10.2025 [21:15]
Baku Arbitration Center eingeweiht
- 24.10.2025 [20:30]
SGA führt OKC im Finals-Rematch zum Sieg
- 24.10.2025 [17:52]
Bahnrad-WM: DeutscheR Bahnradfahrer ist Weltmeister in der Disziplin Scratch
- 24.10.2025 [15:37]
Präsident Wladimir Putin telefoniert mit Präsident Ilham Aliyev
- 24.10.2025 [14:44]
Ölpreise an Börsen gesunken
- 24.10.2025 [13:30]
Tausenden Kindern im Sudan droht der Hungertod
- 24.10.2025 [13:08]
Messi trifft Zukunftsentscheidung bei Inter Miami
- 24.10.2025 [12:53]
Intel meldet Milliardengewinn nach Durststrecke
- 24.10.2025 [12:31]
Tag der Vereinten Nationen am 24. Oktober
- 24.10.2025 [12:25]
Trump beendet Handelsgespräche mit Kanada
- 24.10.2025 [12:03]
Preis von Azeri Light kostet mehr als 66 US-Dollar
- 24.10.2025 [10:55]