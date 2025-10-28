Präsident des rumänischen Senats besucht Aserbaidschan

Baku, 28. Oktober, AZERTAC

Der Präsident des rumänischen Senats, Mircea Abrudean, ist nach Aserbaidschan gereist, um an der Internationalen Parlamentarischen Konferenz zum 30. Jahrestag der Annahme der Verfassung der Republik Aserbaidschan teilzunehmen.

Am Internationalen Flughafen Heydar Aliyev wurde der Präsident des rumänischen Senats von Rafael Husseynov, dem Vizepräsidenten des aserbaidschanischen Parlaments, sowie weiteren offiziellen Vertretern empfangen.