Präsident: Ganz Karabach und Ost-Sangesur ähneln einer riesigen Baustelle

Baku, 28. Oktober, AZERTAC

„Heute ähneln ganz Karabach und Ost-Sangesur einer riesigen Baustelle“, sagte Präsident Ilham Aliyev bei einem Treffen mit den Bewohnern des Dorfes Horovlu im Bezirk Jabrayil.

Der Staatschef stellte fest: „Mehr als 50.000 Menschen leben, arbeiten und studieren bereits in Karabach und Ost-Sangesur. Etwa 20.000 von ihnen sind ehemalige Binnenvertriebene, die in ihre Heimat, in ihre angestammten Gebiete, zurückgekehrt sind. Die übrigen sind Menschen, die in verschiedenen Bereichen tätig sind.“