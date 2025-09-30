Präsident Ilham Aliyev: Aserbaidschan und Italien sind wahre strategische Partner

Baku, 30. September, AZERTAC

„Dies ist der zweite Besuch des italienischen Präsidenten Sergio Mattarella in Aserbaidschan. Sein erster offizieller Besuch fand vor sieben Jahren statt“, sagte Präsident Ilham Aliyev in einer gemeinsamen Presseerklärung mit dem italienischen Präsidenten Sergio Mattarella.

Das Staatsoberhaupt betonte: „Der heutige Besuch zeigt, dass sich die Beziehungen zwischen Italien und Aserbaidschan sehr erfolgreich entwickeln und dass wir wahre strategische Partner sind.“