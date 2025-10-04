Präsident Ilham Aliyev: Die türkische Welt ist unsere Familie!
Baku, 4. Oktober, AZERTAC
Der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, hat anlässlich des Tages der Zusammenarbeit der Turkstaaten am 3. Oktober einen Beitrag auf seinen sozialen Netzwerk-Accounts veröffentlicht.
In dem Beitrag heißt es: „Der 3. Oktober ist der Tag der Zusammenarbeit der Turkstaaten.
An diesem Tag im Jahr 2009 wurde die Organisation der Turkstaaten im historischen aserbaidschanischen Gebiet Nachitschewan gegründet.
Ich gratuliere der türkischen Welt herzlich zu diesem bedeutsamen Anlass.
Die türkische Welt ist unsere Familie!
In den vergangenen 16 Jahren hat unsere Organisation ihren Einfluss auf globaler Ebene verstärkt und ihren Mitgliederkreis erweitert.
Die Organisation der Turkstaaten hat maßgeblich dazu beigetragen, die Zusammenarbeit unserer Länder in den Bereichen Politik, Wirtschaft und humanitäre Angelegenheiten zu vertiefen und die Solidarität unter den türkischen Völkern weiter zu festigen.
Aserbaidschan wird sich weiterhin mit Nachdruck für die Stärkung der Einheit der türkischen Welt einsetzen. Unsere Bruderschaft ist ewig!“
