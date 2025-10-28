Präsident Ilham Aliyev: Heute beginnt die nächste Etappe der „Großen Rückkehr“

Baku, 28. Oktober; AZERTAC

„Heute beginnt die nächste Etappe der Großen Rückkehr“, sagte Präsident Ilham Aliyev während seines Treffens mit Bewohnern der Dörfer Mammadbeyli und Aghali im Bezirk Zangilan.

Der Präsident erinnerte daran, dass das Programm der Großen Rückkehr erstmals im Bezirk Zangilan gestartet wurde, und fügte hinzu: „In dem ersten Dorf, Aghali, leben die Menschen bereits seit dreieinhalb Jahren. Dort wurden ausgezeichnete Bedingungen geschaffen, die auch weiterhin gut erhalten werden.“