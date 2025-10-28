Präsident Ilham Aliyev: Heutige Realität ist ein Fest der Gerechtigkeit

Baku, 28. Oktober, AZERTAC

„Die heutige Realität, dieser Tag, ist ein Fest der Gerechtigkeit“, sagte Präsident Ilham Aliyev während seines Treffens mit den Bewohnern des Dorfes Horovlu im Bezirk Jabrayil.

Der Staatschef betonte die Bedeutung, an die Gerechtigkeit zu glauben und sie zu verwirklichen, und fügte hinzu:

„Unser Volk hat sowohl an die Gerechtigkeit geglaubt als auch für sie gekämpft. Wir sind sind die Herren dieses Landes. Wir haben den Feind von unserem Land vertrieben und bauen hier heute ein wundervolles Leben auf.“