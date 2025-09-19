Präsident Ilham Aliyev: Jüdische Gemeinde hat einen besonderen Platz in Aserbaidschan

Baku, 19. September, AZERTAC

„Die jüdische Gemeinde hat in Aserbaidschan einen besonderen Stellenwert – in einem Land, das seit jeher für seine Toleranz und seine vielfältige Kultur des Zusammenlebens bekannt ist. Die jüdische Bevölkerung, die heute ein fester Bestandteil unserer Gesellschaft ist, lebt seit Jahrhunderten Seite an Seite mit Angehörigen anderer Völker und Glaubensrichtungen – in einer Atmosphäre des Friedens, des gegenseitigen Respekts und des Vertrauens“, erklärte Präsident Ilham Aliyev in seiner Botschaft anlässlich des jüdischen Neujahrsfestes – Rosch Haschana – an die jüdische Gemeinde Aserbaidschans.

Das Staatsoberhaupt betonte, dass Aserbaidschan heute zu den wenigen Ländern der Welt gehört, die frei von Antisemitismus, Fremdenfeindlichkeit und ethno-religiöser Intoleranz sind. Die Bewahrung kultureller Vielfalt, die Förderung von Sprache und Kultur ethnischer Minderheiten sowie die Stärkung multikultureller Werte zählen zu den vorrangigen Zielen der Staatspolitik.

„Unsere Mitbürger jüdischer Herkunft beteiligen sich aktiv an allen Bereichen des gesellschaftlichen und politischen Lebens und leisten einen wertvollen Beitrag zur weiteren Stärkung der nationalen und geistigen Einheit in der Gesellschaft – ebenso wie zur Vermittlung der Wahrheiten über Aserbaidschan an die internationale Gemeinschaft“, so Präsident Ilham Aliyev abschließend in seiner Botschaft.