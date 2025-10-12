Präsident Ilham Aliyev: Moderne Herausforderungen verlangen flexible Justizsysteme und innovative Lösungsansätz

Baku, 12. Oktober, AZERTAC

„Die Herausforderungen der modernen Zeit, globale sozioökonomische Umwälzungen, rasante Digitalisierung und die Einführung neuer Technologien insbesondere der künstlichen Intelligenz erfordern von den Justizsystemen eine ständige Anpassung und die Übernahme innovativer Ansätze“, sagte Präsident Ilham Aliyev in seiner Ansprache an die Teilnehmer der 67. Jahrestagung der Internationalen Richtervereinigung.

„In diesem Zusammenhang bieten die Jahrestagungen der Internationalen Richtervereinigung eine wertvolle Plattform für den Austausch bewährter Praktiken und einen effektiven Dialog. Sie helfen dabei, künftige Entwicklungspfade für die Justiz- und Rechtssysteme aufzuzeigen und auf die Herausforderungen zu reagieren, denen sie sich im Kontext der heutigen Realität stellen müssen“, fügte der aserbaidschanische Präsident hinzu.